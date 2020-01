Con tutto il rispetto per le Sardine, si torni all’opposizione politica costruttiva

Nelle ultime settimane i giornali italiani sono affollati di notizie, commenti, approfondimenti e discussioni sul movimento delle sardine, un nome abbastanza infelice, ma utile a far passare il messaggio che non si tratta di un movimento politico, ma di una associazione spontanea di cittadini.

Un Partito Italiano Sardine non sarebbe credibile. Si stanno facendo svariati tentativi per spiegare il fenomeno, abbastanza resistente alle elaborazioni teoriche, ma in realtà regna una totale confusione, perché tutti sono stati sorpresi dalla facilità e dall’imme-diatezza con le quali, usando la tecnica del crowd funding, un gruppetto di giovani è riuscito a mobilitare alcune migliaia di persone di tutte le età a scendere in piazza a Bologna per contestare i modi, il linguaggio e le idee dello smargiasso Matteo Salvini.

Protestano in piazza contro politica e politici ma non votano

L’ottimismo e le speranze degli avversari politici del leader della Lega hanno però presto lasciato posto alla delusione perché, almeno a leggere i sondaggi, il movimento delle sardine, pur essendosi espanso a macchia d’olio in altre città italiane fino alla culminante manifestazione romana, non sembra aver intaccato il consenso politico di Salvini. Sembra quindi che questa minoranza silenziosa divenuta all’improvviso educatamente vocifera, sia numericamente inferiore o diversamente motivata dell’altra minoranza, quella dei selfie, dei cannoli e delle pizze al trancio gocciolanti sulle spiagge, rituale estivo della festa continua ovvero della campagna elettorale permanente. In altre parole, le sardine protestano in piazza contro la politica e i politici, ma non votano, confermando indiretta-mente la crisi della democrazia rappresenta-tiva, crisi causata più che dal metodo, dalla incompetenza e dall’inadeguatezza dei rappresentanti eletti.

Non è solo un problema italiano, ma mondiale, con poche eccezioni. E anche il movimento delle sardine, evitando elucubrate e inconsistenti spiegazioni socioeconomiche, sembra essere la versione italiana di una tendenza ampiamente diffusa pur nella diversità delle motivazioni e nel livello di violenza.

Pensiamo ai gilè gialli in Francia, agli ombrelli di Hong Kong, alle variegate manifestazioni di inquietudine dei paesi Sud americani, al Libano, all’India o alle masse di giovani mobilitati senza neppure l’uso della tecnologia da Greta Thunberg e che l’hanno portata fino al quasi farsesco discorso alle nazioni Unite, un’adolescente stentorea di fronte a un’assemblea di vecchi distratta e indifferente; e poi al giro del mondo con mezzi lentissimi fino al triste ritorno col treno in Svezia, dopo aver denigrato le Ferrovie Tedesche.

La tristezza di Greta alla fine del tour de force nasce dalla constatazione che protestare non è fare, come non lo sono chiedere e implorare, altro sarebbe se, come all’epoca delle grandi manifestazioni sindacali, si potessero condizionare o convincere coloro che detengono il potere di fare. Ora la situazione è molto diversa, la classe politica sembra incapace di capire le istanze presentate dalle folle e comunque incapace di agire avviluppata nelle sue contraddizioni interne.

La polarizzazione sembra aver reso impossibile l’opposizione che cerca compromessi

L’impotenza della politica viene spesso attribuito alla frammentazione crescente delle forze politiche nata dal disfacimento dei grandi partiti storici, che moltiplica all’infinito e punti di vista su qualunque questione. Ma il vero motivo non è questo, ci deve essere qualcosa di più profondo nella trasformazione della piazza in una forma di opposizione.

La nostra società liquida si è patologicamente sterilizzata ed è incapace di ricomporsi. Su ogni questione ci si divide composizioni estreme e inconciliabili: le varie componenti dei governi e dei parlamenti si confrontano in riunioni interminabili dalle quali si alzano senza aver trovato alcuna soluzione. Questa è una caratteristica patologica dell’oggi, perché abbiamo avuto anche il pentapartito il governo senza che questo abbia paralizzato l’azione governativa, buona o cattiva che fosse.

Questo fenomeno dell’estrema polarizzazione si spiega soltanto come conseguenza delle norme disuguaglianze sociali e lasciateci in eredità da una globalizzazione mal vissuta. La polarizzazione rende impossibile l’opposizione perché è nella natura dell’opposizione politica trovare efficaci compromessi, cosa che sembra divenuta impossibile. Quindi l’assenza di una opposizione politica costruttiva in genere e la discesa in piazza di folle non organizzate come il movimento delle sardine sono i primi esempio di questa nuova forma di inconcludente dialettica politica e proprio per questo degni di una riflessione approfondita.

Può essere una grande occasione perché si sviluppino nuove forme di programmazione governativa e nuovi principi di ispirazione dell’azione politica necessariamente orientata alla difesa della democrazia, come risposta al vociare delle folle riunite in piazza.