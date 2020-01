MOBILITÀ SOSTENIBILE, 100 E-BIKE PER I PICCOLI COMUNI

ROMA (ITALPRESS) - Cento e-bike per i piccoli Comuni. E' quanto mette in palio il concorso promosso da Iren e Anci dal titolo "Progetto Tandem. Bici in Comune" che ha come obiettivo quello di mettere in evidenza le 'buone pratiche' in materia di economia circolare, sostenibilita' ambientale e mobilita' alternativa realizzate, o in corso di realizzazione, da parte dei Comuni sotto i 3.000 abitanti. "Nel 2019 Iren ha servito oltre 400 Comuni in 11 Regioni per piu' di 4 milioni di abitanti, pari al 7% della popolazione italiana - ricorda il presidente della multiutility Renato Boero -. Sono numeri che fotografano l'importanza a livello nazionale di un Gruppo di rilevanza sistemica sotto il profilo dimensionale ed economico". Per Massimiliano Bianco, amministratore delegato di Iren, "partecipare insieme ad Anci a questa iniziativa che premia i piccoli comuni per la loro capacita' di progettare iniziative di economia sostenibile ci rende particolarmente orgogliosi. La sostenibilita' e' uno dei pilastri strategici del nostro piano industriale". "Sono contento di lanciare una iniziativa destinata ai Comuni piu' piccoli - sottolinea il presidente di Anci Antonio Decaro -. Le due biciclette elettriche che verranno riconosciute come premio potranno essere funzionali agli spostamenti magari anche del sindaco e dei suoi collaboratori: sappiamo bene, infatti, come non necessariamente un Comune con pochi abitanti occupi una superficie poco estesa e proprio questo complica ulteriormente la gestione amministrativa del territorio". (ITALPRESS). col2/abr/com 17-Gen-20 13:10