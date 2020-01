MILANO (ITALPRESS) - Eminem ha pubblicato a sorpresa, la scorsa notte, il suo nuovo album di studio "Music To Be Murdered By", disponibile in tutti gli store digitali. A lanciare il progetto, il cui titolo e' ispirato al maestro dell'orrore Alfred Hitchcock, il brano "Darkness" accompagnato da un video che in soli 90 minuti ha totalizzato oltre mezzo milione di views. (ITALPRESS). mgg/com 17-Gen-20 16:17