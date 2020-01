L'UGL SI RINNOVA, PER I 70 ANNI UN NUOVO LOGO

ROMA (ITALPRESS) - Era il 1950 quando i lavoratori legati al mondo della destra si unirono per dare vita a un nuovo sindacato che li potesse rappresentare: la Cisnal. Cambiato il nome in Ugl, dopo 70 anni il sindacato e' cresciuto e ha deciso di cambiare ulteriormente, lasciando il vecchio simbolo per passare a uno nuovo mantenendo i suoi colori. Il nuovo simbolo e' stato presentato presso "Spazio Novecento", in occasione della celebrazione del 70° anniversario della nascita, dal segretario Francesco Paolo Capone, alla presenza di tanti iscritti e diversi rappresentati della politica italiana. "Si tratta di un restyling - ha spiegato Capone - che metaforicamente e concretamente deve coinvolgere l'Ugl, affinche' sappia cogliere le vere priorita' in un mondo multiforme e in continua trasformazione". Un'immagine vigorosa, in blu chiaro e scuro, che vuole raccontare la storia dell'Ugl ma, allo stesso tempo, la contemporaneita' di un sindacato moderno. "Settant'anni di storia sono tanta roba - ha proseguito Capone - a difesa dei lavoratori, della democrazia di quelli che nel lavoro non sono riusciti ad entrare o di quelli che hanno lavorato e oggi sono pensionati. Oggi cambiamo un simbolo che ha 25 anni perche' vogliamo segnare una discontinuita' con il passato. Vogliamo prepararci a lavorare meglio soprattutto con quei lavoratori che oggi sono precari". (ITALPRESS). mac/ads/red 16-Gen-20 15:47