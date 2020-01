Carlo Masseroli entra a far parte di Arcadis con il ruolo di “City Executive”

Carlo Masseroli, in passato Assessore allo Sviluppo del Territorio del Comune di Milano, entra in Arcadis Italia per sviluppare il nuovo programma BUC/Big Urban Cities e per mettere a disposizione la sua profonda expertise nelle dinamiche di sviluppo immobiliare dal punto di vista urbanistico. Arcadis Italia è una società di consulenza, progettazione, ​ingegneria, specializzata in progetti volti a risanare, proteggere l'ambiente e migliorare la sostenibilità dei beni immobili e naturali. E’ leader nella promozione di soluzioni innovative in termini di efficienza energetica, componente green, nelle riqualificazioni urbane orientata all’ambiente.

Con il programma BUC, Arcadis mette a fattore comune le proprie qualità attrattive e le competenze per sviluppare progetti e relazioni con tutti i soggetti capaci di influire significativamente sullo sviluppo delle città, secondo un metodo che si è affinato negli ultimi anni (Cities Index, Water Index, etc.). Ciò ha contribuito a realizzare il programma BUC, che coordina investitori e sviluppatori interessati all’area, per sviluppi urbanistici sostenibili ed orientati a minimizzare gli impatti ambientali, rivolti soprattutto alla riqualificazione ed alla resilienza urbana. Arcadis collabora con le città di tutta Europa offrendo loro un vantaggio competitivo per gli abitanti, i turisti, le imprese e gli investitori attraverso la realizzazione di programmi che sviluppano la resilienza, incoraggiano la rigenerazione e massimizzano la mobilità.



BUC è la risposta di Arcadis al rapido ritmo dell'urbanizzazione a livello globale, con l’obiettivo di rendere le città più vivibili fornendo alla Pubblica Amministrazione soluzioni urbane sostenibili per agevolare i trasporti, l'ambiente, l'approvvigionamento idrico, la pianificazione urbana e la progettazione degli edifici delle città. Arcadis si pone come broker tra le aziende e i Comuni, regioni, aziende e università.



Carlo Masseroli nel suo percorso professionale ha maturato una profonda conoscenza nella gestione di strutture organizzative complesse coinvolte in progetti di trasformazione e valorizzazione di grandi aree urbane. Con questa profonda expertise, Masseroli in Arcadis Italia si pone l’obiettivo di svolgere un ruolo di trait d’union tra la Pubblica Amministrazione e i privati, ovvero di capofila di un pool di aziende protagoniste di un processo di rigenerazione urbana che vede Milano in prima linea, città di nuova generazione.