VOTO AI 18ENNI PER IL SENATO, VIA LIBERA IN COMMISSIONE

ROMA (ITALPRESS) - La commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato, con l'astensione di Forza Italia, la proposta di legge costituzionale che abbassa da 25 a 18 anni l'eta' per votare alle elezioni del Senato, parificandola con quella della Camera. "La commissione affari costituzionali al #Senato - scrive su twitter il ministro per i rapporti con il Parlamento e le Riforme Federico D'Inca' - ha appena approvato il ddl per modificare l'eta' per votare per la Camera alta, che passa da 25 anni a 18, e quella per candidarsi, che scende da 40 a 25. Rispettiamo gli impegni presi, avanti con il cronoprogramma delle riforme!". (ITALPRESS). mgg/red 15-Gen-20 18:58