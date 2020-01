FIORENTINA AI QUARTI DI COPPA ITALIA CONTRO L'INTER, 2-1 ALL'ATALANTA

FIRENZE (ITALPRESS) - La Fiorentina batte 2-1 l'Atalanta e si qualifica per i quarti di finale di Coppa Italia. I viola, che trovano nei minuti finali e in inferiorita' numerica la rete decisiva di Lirola, affronteranno nel prossimo turno l'Inter con tutta l'intenzione di voler continuare a cullare il sogno di fare strada in una competizione in cui l'anno scorso arrivarono fino alla semifinale. Il primo tempo della sfida e' di netta marca viola. La rinuncia iniziale di Gian Piero Gasperini al tridente titolare, Ilicic-Gomez-Zapata, non paga, con i padroni di casa che dominano a centrocampo, trascinati in particolare da un Benassi che ha la meglio spesso e volentieri nell'uno contro uno su De Roon. Il vantaggio dei gigliati all'11° a opera del neo acquisto Cutrone, che concretizza un cross da sinistra di Dalbert, e' pienamente meritato e legittimato da altre due chance che gli uomini di Beppe Iachini costruiscono per raddoppiare: sulla prima Cutrone per poco non beffa Gollini al 15', non sfruttando un errore di Masiello in disimpegno, sulla seconda Vlahovic a porta spalancata, su palla d'oro di Benassi, si vede recuperare da Djimsiti. I nerazzurri bergamaschi sembrano la brutta copia di loro stessi e se non fosse per una clamorosa traversa centrata da Pasalic, al 30', su cross di Gosens, di fatto non darebbero loro notizie dalle parti di Terracciano. Il meritato pareggio dell'Atalanta a meta' ripresa quando Malinovski offre al subentrato Ilicic un pallone solo da spingere in rete. La prestazione ospite e' di altissima qualita' nel secondo tempo visto che oltre al numero 72 nerazzurro entra anche Papu Gomez che rompe ogni equilibrio difensivo dei viola. Tre minuti dopo l'1-1 la gara subisce un'altra svolta: Pezzella, gia' ammonito, riceve il secondo giallo per simulazione e viene espulso. Sembra finita per la Fiorentina ma in realta' in quel momento l'Atalanta si sgonfia e arriva a 6' dalla fine la rete decisiva di Lirola lanciato in solitaria da un ottimo assist di Pulgar. (ITALPRESS). lc/ari/red 15-Gen-20 17:03