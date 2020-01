VEICOLI ELETTRIFICATI SONO LA SOLUZIONE PER RIDUZIONE CO2

PALERMO (ITALPRESS) - La mobilita' deve entrare in una nuova era di sostenibilita' per il contrasto dei cambiamenti climatici che sono al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica, della stampa e dei governi anche in Italia. In questo contesto i veicoli elettrificati, 100% elettrici e ibridi ricaricabili, giocano un ruolo fondamentale. Allo stesso tempo alcuni termini usati commercialmente, possono di fatto confondere il pubblico sulle valenze della trazione elettrica ed ibrida plug-in, le uniche in grado di garantire una mobilita' a zero emissioni. Il concetto di ibrido si presta in particolar modo ad essere citato, senza spiegare che solo grazie alla presenza della spina (plug-in) per la ricarica della batteria di trazione, il veicolo e' in grado di percorrere decine di chilometri in modalita' elettrica. Un distinguo che lo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha voluto mettere in evidenza, con una circolare dello scorso 3 dicembre 2019. In sostanza, sono stati introdotti tre Gruppi che indicano il livello di emissioni CO2 dei veicoli ibridi: Gruppo 1 = 60 g/km (veicoli ibridi plug-in), Gruppo 2 tra 61 e 95 g/km (veicoli ibridi standard), Gruppo 3 = 95 g/km (veicoli ibridi senza ricarica esterna, noti commercialmente come "Micro hybrid" e "Mild hybrid"). Groupe PSA affronta la sfida della transizione energetica preparata grazie a una strategia che consente di offrire le tecnologie piu' efficienti nella riduzione delle emissioni di CO2. Tecnologia 100% elettrica che garantisce un livello di emissioni CO2 pari a 0 g/km con un'autonomia fino a 340 km (ciclo WLTP). Queste prestazioni ambientali sono premiate con gli ecoincentivi statali da 4.000 euro fino a 6.000 euro in caso di rottamazione, accesso gratuito in ZTL, sconti ed esenzioni dal pagamento del bollo, parcheggio gratuito nelle zone di sosta a pagamento e nei posti residenti. Attualmente sono gia' ordinabili 4 vetture Full Electric di ultima generazione (DS 3 Crossback e-Tense, e-208, e-2008, Corsa-e) e 6 vetture Plug in Hybrid (DS 7 Crossback e-Tense, 508 Fastback HYbrid, 508 SW HYbrid, 3008 HYbrid&HYbrid4, Grandland X Hybrid4, C5 Aircross Hybrid). (ITALPRESS). tvi/com 14-Gen-20 17:26