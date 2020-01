Successo per Johnny Depp a "C'è posta per te". Con la regia italiana...

Iervolino Entertainment, società quotata sul mercato AIM Italia attiva nella produzione e co-produzione di contenuti cinematografici e televisivi per il mercato internazionale, è lieta di condividere il successo di ascolti della puntata di C’è Posta per te andata in onda sabato sera. Il programma condotto da Maria De Filippi ha infatti visto la partecipazione di Johnny Depp, arrivato su canale 5 grazie agli accordi di celebrity management portati avanti da Iervolino Entertainment.

La prima puntata della nuova stagione di “C’è Posta per te” ha registrato la cifra record di 5 milioni 930mila telespettatori, pari al 30.16% di share, divenendo il miglior debutto dal 2002.

Prosegue dunque l’attività della divisione “Celebrity Management” di Iervolino Entertainment, con l’obiettivo di far partecipare sempre più personaggi di fama internazionale a programmi televisivi sia italiani che europei. Oltre a Johnny Depp, Iervolino Entertainment ha stretto accordi con John Travolta e sta valutando nuove collaborazioni.

Andrea Iervolino, presidente e fondatore di Iervolino Entertainment, ha commentato: “Ci auguriamo che la nostra azienda diventi sempre più un ponte tra gli Stati Uniti e l’Europa, grazie anche alla visibilità di cui Iervolino Entertainment gode a livello internazionale, permettendo a trasmissioni televisive italiane di sfruttare con successo personaggi di fama mondiale, come avvenuto sabato sera a C’è Posta per te”.