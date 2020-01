SPLENDE L'AZZURRO IN NBA, NOTTE DA STAR PER GALLINARI E MELLI

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Brilla l'azzurro nella notte Nba. Sette le gare disputate, due gli italiani in campo ed entrambi protagonisti di prestazioni da ricordare. Volano i Thunder di Danilo Gallinari, vincono anche i Pelicans di Nicolo' Melli. Riflettori su Oklahoma che continua la scalata playoff e vince in casa dei Timberwolves per 117-104 con il Gallo che supera se stesso mettendo a referto 30 punti (mai cosi' tanti in stagione) oltre a 4 rimbalzi e 1 assist. Il numero 8 di Oklahoma e' il miglior realizzatore del match, ma e' decisivo anche Gilgeous-Alexander con la sua tripla doppia da 20 punti, altrettanti rimbalzi e 10 assist. Doppia doppia per Adams con 13 punti e 7 rimbalzi, ne fanno 14 a testa Ferguson e Schroder, 11 Muscala e 10 Paul. Insomma tanta carne al fuoco, troppa per Minnesota che cede in casa nonostante i 20 punti (dalla panchina) di Reid, i 18 di Covington e i 16 di Napier. Vince in trasferta pure New Orleans che ha la meglio sui Pistons all'overtime (117-110 il finale) e anche qui c'e' un italiano protagonista. Nicolo' Melli, infatti, parte nel quintetto iniziale e dimostra che la scelta e' giusta: per lui 20 punti (mai tanti in Nba), tre rimbalzi e due assist. Bottino ancora piu' cospicuo per Jalil Okafor con 25 punti e 14 rimbalzi, mentre sfiora la tripla doppia Lonzo Ball che fa registrare al suo attivo 17 punti, 12 rimbalzi e 9 assist. Detroit lotta fino alla fine con i 23 punti di Rose e i 18 di Wood, ma vincono i Pelicans e Melli puo' sorridere, portando a casa un successo e una prestazione che fin qui e' la migliore dall'inizio della stagione, la prima per lui in Nba. (ITALPRESS). ari/red 14-Gen-20 09:33