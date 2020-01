PD, ZINGARETTI FRENA SUL NUOVO PARTITO E RILANCIA IL GOVERNO

ROMA (ITALPRESS) - Il nuovo partito puo' attendere, la priorita' ora e' il governo con il M5S. La due giorni di ritiro dei Democratici nell'abbazia di San Pastore si e' conclusa con il rilancio di una nuove fase del governo Conte bis. In attesa dell'esito delle Regionali in Emilia Romagna e Calabria, e soprattutto della verifica di governo fissata a fine mese, il segretario del Pd Nicola Zingaretti ribadisce: "E' tempo di una nuova fase, dobbiamo attivare tutte le forze in campo, quelle del governo e quelle della maggioranza, e poi dobbiamo aprire il partito alla societa'". Nel discorso conclusivo del 'conclave' Pd a Contigliano, Zingaretti ha rivendicato la scelta del governo con il Movimento Cinque Stelle: "Abbiamo salvato l'Italia da una catastrofe economica, sociale e culturale, sono serenamente convinto che abbiamo fatto bene a fare la scelta di varare questo governo, era una scommessa e in questi mesi c'e' stato un surplus di polemiche che abbiamo tentato di sedare". Il segretario dem propone ora al suo partito di fare uno "scatto in avanti per aiutare questo governo e questa maggioranza a vincere la sfida e lasciare alle nostre spalle il chiacchiericcio. Noi non siamo subalterni". Sul futuro del Pd, e' di pochi giorni fa l'annuncio di voler fare un partito nuovo, ma il leader dem e' stato chiaro: "Il Pd e' l'unico grande pilastro e baluardo contro l'arroganza delle destre, dal Nord al Sud, per ricostruire un progetto credibile di sviluppo del nostro Paese - ha spiegato -, visto che sono accusato di voler sciogliere il partito, abbiamo deciso di fare queste due giornate ed e' stata la prima volta che questa squadra si e' riunita con questa formula del seminario per mettere insieme le idee per salvare il Paese". (ITALPRESS). ror/sat/red 14-Gen-20 17:11