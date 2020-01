LAZIO AI QUARTI DI COPPA ITALIA COL NAPOLI, TRAVOLTA LA CREMONESE

ROMA (ITALPRESS) - La Lazio va avanti senza problemi in Coppa Italia, vincendo 4-0 con la Cremonese negli ottavi di finale. Le reti di Patric e Parolo nel primo tempo, di Immobile su rigore e Bastos nella ripresa regalano i quarti con il Napoli. Tutto facile per la squadra biancoceleste, rimaneggiata dal turnover di Inzaghi per risparmiare le forze in vista dell'impegno di sabato con la Sampdoria in campionato. Fuori tutti i big ad eccezione di Acerbi in difesa e Immobile in attacco, costretto agli straordinari dai forfait di Caicedo e Correa. Chance per chi ha trovato poco spazio: Patric e Jony sulle fasce, Berisha in mediana e Adekanye in avanti. Il gol arriva presto, quando il cronometro segna il 10': l'azione nasce dal cross di Jony che viene spedito in rete da Patric. La Lazio non si accontenta, trova il raddoppio al 26' del primo tempo. E' ancora Jony, in grande spolvero, a fornire l'assist, stavolta raccolto da Parolo che firma il 2-0 biancoceleste. Anche sfortunata la Cremonese che perde Agazzi per un profondo taglio al ginocchio, rimediato sulla rete subita in uno scontro con il compagno Renzetti: in campo l'altro portiere Ravaglia. Il punto esclamativo lo mette Immobile al 58' su calcio di rigore. Prima del tris biancoceleste, annullato per fuorigioco il gol di Adekanye. Chiude il match la rete del poker di Bastos all'89' ancora su assist di Jony. Grazie al passaggio del turno, la Lazio affrontera' il Napoli (vincente con il Perugia nel pomeriggio) nei quarti di finale in programma il prossimo 29 gennaio. (ITALPRESS). spf/glb/red 14-Gen-20 19:59