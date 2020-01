VITTORIA IN TRASFERTA PER GLI SPURS DI BELINELLI NELLA NOTTE NBA

ROMA (ITALPRESS) - Vittoria sul filo del rasoio per San Antonio nella notte italiana della regular-season dell'Nba. Davanti ai quasi 20mila spettatori della Scotiabank Arena di Toronto, gli Spurs espugnano il parquet dei Raptors battendo il quintetto canadese per 105-104. Top-scorer dell'incontro e' DeMar DeRozan, che chiude la sua prestazione con un bottino personale di 25 punti. Sempre tra gli ospiti, Marco Belinelli parte dalla panchina e offre un contributo di 5 punti, 4 rimbalzi e 3 assist in oltre 11 minuti di impiego. Nonostante i 30 punti siglati da Kawhi Leonard, i Los Angeles Clippers si arrendono per 114-104 nella tana dei Denver Nuggets. Gli altri risultati: New York Knicks-Miami Heat 124-121; Washington Wizards-Utah Jazz 116-127; Brooklyn Nets-Atlanta Hawks 108-86; Memphis Grizzlies-Golden State Warriors 122-102; Toronto Raptors-San Antonio Spurs 104-105; Denver Nuggets-Los Angeles Clippers 114-104; Phoenix Suns-Charlotte Hornets 100-92. (ITALPRESS). mc/red 13-Gen-20 08:26