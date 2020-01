CONTE "IL VOTO IN EMILIA-ROMAGNA NON E' DECISIVO PER IL GOVERNO"

ROMA (ITALPRESS) - Il voto in Emilia-Romagna "e' importante, ma rimane espressione di una comunita' regionale e non decide del destino del governo nazionale. Quanto alla verifica, si trattera' piu' esattamente di un 'confronto' con le varie forze di maggioranza per impostare l'Agenda 2023, sulla base di alcune priorita' che io stesso ho individuato". Lo dice il premier Giuseppe Conte in un'intervista al Corriere della Sera. "Da un primo scambio con le forze politiche ho compreso che conviene attendere ancora alcuni giorni per dare il tempo a tutti di elaborare un'ampia riflessione. Oggi parte la riflessione interna al Pd - aggiunge -. Anche il M5S sta completando un'opera di riorganizzazione interna e chiede alcuni giorni per offrire il proprio contributo. E' ragionevole che il confronto slittera' alla fine di questo mese. Ma questo non e' un male. L'importante e' ripartire con maggiore coesione, chiarezza di obiettivi, massima determinazione. Vogliamo che l'Italia torni a correre". Passando ai temi economici, "in soli tre mesi siamo riusciti a trovare 23 miliardi e, allo stesso tempo, abbiamo ridotto il carico fiscale per lavoratori, famiglie e imprese: in un anno faremo molto di piu' e l'Iva non aumentera' - sottolinea il presidente del Consiglio -. Realizzeremo un'ampia riforma dell'Irpef e accelereremo il piano degli investimenti, creando una piu' intensa sinergia tra pubblico e privato. Confidiamo molto nei frutti dell'azione di lotta all'evasione. Anche per questo abbiamo investito ben 3 miliardi di euro per incentivare i pagamenti digitali, perche' se tutti pagano le tasse, tutti pagheranno meno. Avremo anche piu' tempo per operare un'oculata revisione delle spese improduttive". (ITALPRESS). sat/red 13-Gen-20 08:58