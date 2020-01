SUPER GALLINARI NON BASTA, OKLAHOMA CITY KO COI LAKERS NELLA NOTTE NBA

ROMA (ITALPRESS) - Battuta d'arresto casalinga per Oklahoma City nella notte italiana della regular-season dell'Nba. Davanti agli oltre 18mila spettatori della Chesapeake Energy Arena, i Thunder si arrendono ai Los Angeles Lakers che, pur privi di LeBron James e Anthony Davis, si impongono per 125-110. I californiani trovano in Kyle Kuzma, top-scorer con 36 punti, l'arma in piu', mentre tra i padroni di casa non bastano i 24 punti (con 2 rimbalzi e 3 assist) siglati da Danilo Gallinari in 32 minuti di impiego. Stesso bottino per il suo compagno di squadra Shai Gilgeous-Alexander. Cadono pesantemente in trasferta i New Orleans Pelicans, messi al tappeto per 140-105 dai Boston Celtics. Jayson Tatum ruba l'occhio collezionando 41 punti, tra gli ospiti l'azzurro Nicolo' Melli ne infila 7 (con 5 rimbalzi e 2 assist) in 19 minuti e mezzo di partita. Tra gli altri match andati in scena, successo interno per Houston Rockets, che liquidano per 139-109 i Minnesota Timberwolves con 32 punti di James Harden, capace cosi' di toccare quota 20mila in carriera. (ITALPRESS). mc/red 12-Gen-20 11:14