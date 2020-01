L'UDINESE CALA IL TRIS, IL SASSUOLO VA KO

UDINE (ITALPRESS) - L'Udinese batte 3-0 il Sassuolo nel lunch match dell'ultima giornata di andata e conquista una vittoria importantissima in chiave salvezza: con i gol di Okaka, Sema e De Paul i bianconeri portano a casa tre punti nello scontro diretto della Dacia Arena e salgono a quota 24 in classifica, lasciando i neroverdi fermi a 19 e con tre sconfitte di fila con cui fare i conti. Parte meglio la squadra bianconera, che al 5' con Lasagna cestina il vantaggio: l'attaccante ruba palla a Ferrari e si invola in campo aperto, ma a tu per tu con Consigli gli calcia addosso. Al 14' si concretizza il vantaggio friulano: calcio d'angolo su cui svetta Stefano Okaka, che con un colpo di testa imperioso batte Consigli. Proteste emiliane per un evidente blocco di Becao lontano dal punto di impatto della sfera, per l'arbitro e per il Var non ci sono gli estremi per annullare. Nella ripresa due occasioni importanti sui piedi di Traore e Boga, ma e' strepitoso in entrambi i casi Musso, quindi a 20' dal termine Fofana orchestra un contropiede perfetto e apre su Sema, che lascia partire un diagonale violento e preciso che non lascia scampo al portiere emiliano. Nel recupero De Paul in ripartenza trova il gol del definitivo 3-0. (ITALPRESS). spf/fsc/red 12-Gen-20 14:45