DELAGO SECONDA E GOGGIA QUARTA NELLA DISCESA LIBERA DI ALTENMARKT

ALTENMARKT-ZAUCHENSEE (AUSTRIA) (ITALPRESS) - La svizzera Corinne Suter ha vinto la discesa libera di Altenmarkt, Austria, valevole per la tappa di Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019/2020. L'elvetica, scesa con il pettorale numero sette, e' riuscita ad interpretare al meglio il tracciato e ha chiuso con il tempo di 1'18"79. Al secondo posto c'e' un'ottima Nicol Delago che paga 0"29 e centra il secondo podio stagionale, mentre sul gradino piu' basso del podio termina la svizzera Michelle Gisin a 0"98. Quarta e sfortunata Sofia Goggia: la bergamasca pesca il peggior momento climatico dopo le due interruzioni per nebbia e non riesce a fare la differenza terminando a 1"01, dietro di lei Francesca Marsaglia, quinta a 1"21 dalla Suter. In campo maschile, Zan Kranjec si e' aggiudicato lo slalom gigante di Adelboden. Lo sloveno ha chiuso con il tempo complessivo di 2'27"90 precedendo di 0"29 il croato Filip Zubcic; terzi a pari merito il francese Victor Muffat-Jeandet e il norvegese Henrik Kristoffersen staccati di 0"64. Grande rammarico per Luca De Aliprandini, al comando al termine della prima manche: l'azzurro era avanti di 30 centesimi a poche porte dalla fine quando e' incappato in uno scivolone che lo ha messo fuori gara. Giovanni Borsotti non riesce a ripetere la straordinaria prima manche conclusa al secondo posto e termina 14esimo a 1"51. (ITALPRESS). mc/gm/red 11-Gen-20 14:52