PIOLI "IBRAHIMOVIC NON HA ANCORA I 90' MA E' MOTIVATO ED ENTUSIASTA"

MILANO (ITALPRESS) - "Dobbiamo riuscire a trasformare la quantita', il volume di gioco che facciamo, in qualita'". Cosi' il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia della trasferta di campionato contro il Cagliari. "Ibrahimovic si e' allenato tutta la settimana, e' motivato ed ha entusiasmo, sta bene - ha detto in conferenza stampa il mister rossonero - Non ha il minutaggio completo per tutta la partita, saro' io a scegliere se farlo giocare dall'inizio o durante la partita. Sara' normale per un giocatore che non gioca da un po' di tempo arrivare a disputare 90 minuti tra qualche partita. Ovvio ci sia con lui un rapporto speciale, e' un campione, e' stato preso per far crescere la squadra ed e' al centro del progetto". Una battuta sugli avversari di domani: "Il Cagliari sta facendo un ottimo campionato, nonostante gli ultimi risultati negativi, noi dobbiamo fare di tutto per tornare a vincere, cercando di essere propositivi". Impazzano le voci sulle trattative del mercato invernale e anche il Milan e' al centro di diversi 'rumors': "Piatek? Come tutti gli allenatori, vorrei fosse gia' finito il mercato invernale... Dico solo che e' convocato e domani puo' giocare. Kessie e Paqueta'? Sono penalizzati dalle mie scelte ma anche loro fanno parte del progetto. Politano? Non faccio il nome di altri giocatori che non sono qui al Milan. Caldara? Sono state fatte valutazioni sul piano fisico e tecnico - ha concluso Pioli, commentando la cessione del centrale all'Atalanta - Mi auguro ora che arrivi al piu' presto un difensore perche' a gennaio avremo tante partite". (ITALPRESS). mc/red 10-Gen-20 14:39