InvestHorizon: fino al 31 gennaio candidature per il programma Ue per le startup tecnologiche

Fino al 31 gennaio sarà possibile candidare la propria startup per InvestHorizon, un programma di accelerazione finanziato dalla Commissione europea in associazione con Eureka e altri partner come Meta Ventures e Bpifrance. Il programma è rivolto a tutte le scaleup europee specializzate in deeptech che hanno raccolto almeno 250mila euro in equity, o 500mila in grant, e che hanno l’obiettivo di chiudere un round di serie A da 2,5 milioni. Il programma ha l’obiettivo di supportare 100 pmi europee nel trovare 500 milioni di euro in investimenti attraverso webinar, corsi e la creazione di una community. Per aderire la programma Clicca Qui