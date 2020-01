CONTE "NON ABBANDONIAMO FOGGIA, TUTTI UNITI CONTRO LE MAFIE"

ROMA (ITALPRESS) - "Ho deciso di intervenire sulle pagine di questo quotidiano per esprimere il mio pieno sostegno alla manifestazione contro la mafia che si svolge oggi a Foggia e a chi ha deciso di esserci: associazioni, studenti, sindacati, amministratori, societa' civile. La lotta alle mafie non deve avere bandiere ne' colori politici. E' una lotta che deve vederci tutti uniti nella stessa direzione a difesa di liberta', legalita' e giustizia. La manifestazione di Libera e' un segnale incoraggiante". Lo scrive il premier Giuseppe Conte in una lettera al Corriere del Mezzogiorno Bari e Puglia. "Per sconfiggere le mafie la risposta deve arrivare netta e chiara anche da parte dei cittadini, che devono farsi comunita', perche' solo insieme si puo' sconfiggere il malaffare - aggiunge -. I foggiani non devono sentirsi soli, perche' lo Stato c'e' ed e' con loro. Non abbandoniamo Foggia cosi' come non abbandoneremo nessun altro territorio, dal Sud al Nord. La risposta dello Stato agli attentati che si sono verificati a inizio anno e' stata immediata, forte e tempestiva, a dimostrazione dell'attenzione che il Governo riserva al contrasto alla criminalita' organizzata: le imponenti operazioni che sono state portate a termine dalle Forze di Polizia, a poche ore da quei gravi episodi, a Foggia e nel barese, hanno visto un dispiegamento massiccio di uomini e donne e una piena sinergia tra forze dell'ordine, prefetture e magistratura". "Cio' dimostra che, quando si fa squadra, si ottengono sempre i risultati. Positivo e' anche l'impegno annunciato dal ministro Lamorgese di istituire una sezione della Dia a Foggia: un ulteriore segno della vicinanza dello Stato e delle Istituzioni al territorio - sottolinea il presidente del Consiglio -. Questo Esecutivo e' dalla parte di chi reagisce, di chi decide di non restare indifferente di fronte ai soprusi e alle violenze della criminalita' organizzata". (ITALPRESS). sat/red 10-Gen-20 16:14