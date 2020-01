BIENNALE VENEZIA, ALEMANI NOMINATA DIRETTORE DEL SETTORE ARTI VISIVE

VENEZIA (ITALPRESS) - Il Cda della Biennale di Venezia, ritenuta non piu' procrastinabile l'attribuzione dell'incarico di direttore del Settore Arti Visive per l'immediato avvio della progettazione della 59ma Esposizione Internazionale d'Arte 2021, ha nominato direttore, con l'incarico della progettazione e cura della prossima 59ma Esposizione, Cecilia Alemani, curatrice con all'attivo numerose mostre su artisti contemporanei, responsabile e capo curatore di High Line Art, programma di arte pubblica della High Line, il parco urbano sopraelevato costruito su una ferrovia abbandonata di New York, nonche' gia' curatrice del Padiglione Italia alla Biennale Arte 2017. "E' un grandissimo onore poter assumere questo ruolo in una delle istituzioni italiane piu' prestigiose e riconosciute al mondo. Come prima donna italiana a rivestire questa posizione, capisco e apprezzo la responsabilita' e anche l'opportunita' offertami e mi riprometto di dare voce ad artiste e artisti per realizzare progetti unici che riflettano le loro visioni e la nostra societa'", ha dichiarato Alemani. (ITALPRESS). ads/com 10-Gen-20 16:34