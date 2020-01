ILLECITA CONCORRENZA MAFIOSA, ESTORSIONE E USURA, 36 ARRESTI

ROMA (ITALPRESS) - I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria di Bari e del Servizio Centrale Investigazione Criminalita' Organizzata di Roma stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 36 persone, alcune delle quali appartenenti a clan storici della criminalita' organizzata barese (Anemolo, Strisciuglio, Capriati). Il provvedimento e' stato emesso dal GIP presso il Tribunale di Bari, dopo le indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e condotte dal GICO delle Fiamme Gialle, con particolare riferimento all'installazione e alla gestione di apparecchi da gioco negli esercizi commerciali e nelle sale da gioco del capoluogo pugliese. In corso anche un sequestro di beni per 7,5 milioni di euro. (ITALPRESS). abr/com 09-Gen-20 09:21