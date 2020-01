CORTE DEI CONTI "PARTE DEI FONDI UE RISCHIA DI NON ESSERE USATA"

ROMA (ITALPRESS) - "Con una percentuale media di impegni pari a poco piu' del 54% e di pagamenti al di sotto del 27%, si registra una significativa accelerazione, anche se quasi al termine del sesto anno del periodo esaminato (riferito alla programmazione 2014-2020). Potrebbe quindi esserci il rischio di non riuscire ad assumere tutti gli impegni entro la fine del 2020, ultimo termine utile per bloccare, dopo aver selezionato i progetti, tutti i fondi disponibili per il nostro Paese". E' quanto emerge dalla relazione della Corte dei Conti sull'utilizzo dei fondi europei nel 2018. L'ammontare delle procedure attivate, nell'ambito dei Programmi FESR e FSE 2014-2020 (con esclusione dei programmi CTE), al 30 giugno 2019, e' di 45,64 miliardi, pari all'83,78% delle risorse totali programmate. Con riferimento ai PON, l'ammontare delle procedure attivate al 30 giugno 2019 e' di 13,53 miliardi, pari al 76,14% delle risorse programmate, tutte in incremento rispetto al 2018. "Perche' i programmi vengano realizzati - avverte la magistratura contabile - e', tuttavia, necessario, che all'attivazione seguano le fasi dell'impegno e del pagamento". La Corte osserva, inoltre, che "permane, generalmente, la differenza, in termini di effettivita' della capacita' di spesa, tra le regioni piu' sviluppate e quelle meno sviluppate, nel senso che le prime spendono meglio e piu' delle seconde. La (paradossale) conseguenza di cio' e' che decenni di politiche di coesione non sembrano avere sortito, in Italia, gli effetti per i quali esse sono state ideate, cioe' ridurre il divario tra le aree piu' sviluppate e quelle meno sviluppate". (ITALPRESS). sat/com 09-Gen-20 15:15