Aste, per il 2020 Faraone inaugura quelle "a tempo"

La casa d’aste meneghina, Faraone Casa d’Aste, chiude il 2019 con il suo consueto secondo appuntamento annuale, lo scorso 11 Novembre, che ha visto battere oltre il 70 % degli oltre 330 lotti presentati con un totale venduto di oltre 1,3 milioni di euro. Asta cha ha portato all’aggiudicazione di uno smeraldo colombiano ottagonale no oil, certificato SSEF del peso di 4,18ct, stimato 65.000 euro, battuto per un valore record di 155.000 euro.



Reduce da questo successo, caratterizzato da una presenza importante di pubblico in sala e via telefono, ma anche da numerosi offerenti in collegamento attraverso il bidding on line, Faraone Casa d’Aste lancia un’iniziativa per il 2020 proprio su quest’ultimo canale. Un’asta online continuativa, unica nel suo genere, che vedrà in questo nuovo anno un susseguirsi di aste a tema della durata di 15 giorni, per un totale di 16 appuntamenti per gli utenti che si registreranno al recentemente rivisitato sito, sul quale verrà pubblicato il calendario su base mensile.



Una successione quindi continuativa di aste, che darà possibilità esponenziali a venditori e acquirenti, di poter concludere affari anche per oggetti che prima la casa d’aste non poteva inserire nei cataloghi delle due aste fisiche di maggio e novembre. Il calendario verrà stilato nel corso dell’anno così da poter seguire in maniera mirata solo le aste per i lotti di proprio interesse che saranno esposti durante tutto il periodo dell’asta presso lo show room di via Montenapoleone 9 a Milano.



Si parte quindi con la prima asta di febbraio che avrà come tema “l’età dell’oro”, per poi passare dopo 15 giorni ad una interamente dedicata agli orologi.