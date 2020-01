ROMA (ITALPRESS) - "In queste ore di tensione esprimo la mia sentita vicinanza a tutti i nostri soldati che svolgono con dedizione e professionalita' la loro missione in Iraq e non solo. Faremo di tutto per tutelarli e per trovare soluzioni che impediscano una pericolosa spirale di conflittualita'". Lo scrive il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sui suoi profili social. (ITALPRESS). mgg/red 08-Gen-20 14:16