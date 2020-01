ROMA (ITALPRESS) - Basato sul romanzo di Louisa May Alcott, classico della letteratura del 1800, Piccole Donne arriva al cinema domani, giovedi' 9 gennaio, diretto da Greta Gerwig. Protagoniste del film, nei ruoli delle quattro sorelle March, Jo, Meg, Amy e Beth, sono Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh e Eliza Scanlen. Nel cast anche Laura Dern, Timothe'e Chalamet, Tracy Letts, Bob Odenkirk, James Norton, Louis Garrel, Chris Cooper e l'attrice Premio Oscar Meryl Streep. Il film, che ha ricevuto cinque nomination ai BAFTA Awards, sara' nelle sale italiane dal 9 gennaio prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia in 400 copie. "Mi sono immersa in questo film con tutta me stessa - racconta la regista Greta Gerwig, nominata all'Oscar nel 2018 per Lady Bird. Gerwig aggiunge - Piccole Donne ha fatto parte della mia vita da sempre. Non ho passato un istante della mia vita senza sapere chi fosse Jo March, lei e' la mia donna, la persona che avrei voluto essere e la persona che spero di essere diventata". (ITALPRESS). mgg/com 08-Gen-20 19:39