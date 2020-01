GIGI D'ALESSIO IN TOUR DAL 17 MARZO, AL VIA PREVENDITE

MILANO (ITALPRESS) - Al via domani (giovedi' 9 gennaio) per il fan club e da venerdi' 10 gennaio per tutti, le prevendite del "Noi due tour 2020" di Gigi D'Alessio che portera' il cantautore in tutta Italia, dopo i due eventi speciali "Figli di un Re minore" insieme a Nino D'Angelo, in programma il 20 gennaio al Mediolanum Forum di Milano e il 24 gennaio al Palazzo dello Sport di Roma. Ad affiancare Gigi D'Alessio sul palco una band che comprende: Alfredo Golino alla batteria, Giorgio Savarese e Lorenzo Maffia alle tastiere, Roberto D'Aquino al basso, Maurizio Fiordiliso e Pippo Seno alle chitarre. Queste le date annunciate: 17 marzo Brescia - Teatro Dis_Play, 18 marzo Bologna - Teatro EuropAuditorium, 21 marzo Montecatini - Teatro Verdi, 29 marzo Cremona - Teatro Ponchielli, 1° aprile Parma - Teatro Regio, 3 aprile Varese - Teatro Openjobmetis, 7 Torino - Teatro Colosseo, 18 Bari - Teatro Team, 22 aprile Crotone - PalaMilone, 24 aprile Catania - Teatro Metropolitan, 27 aprile Firenze - Teatro Verdi. (ITALPRESS). mgg/com 08-Gen-20 13:25