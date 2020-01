Una guida ragionata al mondo delle startup

L’iniziativa nasce da un’evidenza empirica: chi fa startup nel nostro Paese spesso è poco consapevole di cosa ha bisogno per cominciare la sua iniziativa imprenditoriale e inoltre non sa a chi rivolgersi in ba-se alle proprie necessità. In altre parole non esiste una guida “ragionata” nello sviluppo del proprio pro-getto e una mappatura che aiuti chi vuole fare impresa a capire a chi rivolgersi nell’ecosistema italiano dell’innovazione.

“In quasi dieci anni di supporto agli aspiranti imprenditori con Nuvolab, abbiamo constatato le domande degli startupper e i problemi ricorrenti che affrontano sono sempre gli stessi, come sempre uguali sono le risposte e suggerimenti che ricevono; ma a volte noi e altri player siamo troppo sovraccarichi di lavo-ro e non riusciamo a rispondere a tutti” - sottolinea Francesco Inguscio, CEO di Nuvolab - “Proprio per non lasciare sola alcuna startup, abbiamo aggregato le principali domande e risposte in un bot, il nostro Rainwizard, per automatizzare la ricerca di informazioni utili da parte degli imprenditori; inoltre, abbiamo mappato tutto l’ecosistema e lo abbiamo reso trasparente e fruibile da tutti in una mappa della Rainfo-rest, perchè spesso all’inizio quello che serve è solo riuscire ad orientarsi in mezzo a tutti i player che sono attivi in Italia. E queste sono solo le prime features al servizio di chi vuole fare startup, molte altre arriveranno in futuro!”.

Questo regalo di Natale per la “Rainforest” italiana è uno dei tanti esempi di come sia possibile “far accadere l’innovazione collaborando insieme”: è proprio il concetto di collaborative rainmaking che contraddistingue le attività e il potenziale di Nuvolab. Infatti, la mappa dell’innovazione italiana è partecipativa: tutti possono inviare i propri suggerimenti per migliorarla e segnalare i player non mappati direttamente tramite il sito e il team di Nuvolab integrerà queste informazioni direttamente nella mappa. Sono tutti invitati a partecipare al suo arricchimento.