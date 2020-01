ROMA (ITALPRESS) - L'Agenzia delle dogane e dei Monopoli ha comunicato le serie e i numeri dei primi cinque biglietti estratti di Prima categoria, della Lotteria Italia, non ancora abbinati ai premi: O 005538 venduto a Torino; P 463112 venduto a Gonars (UD); N 121940 venduto a Roma distributore locale; P 370303 venduto ad Erba (CO); C 127922 venduto a Lucca. (ITALPRESS). vbo/com 06-Gen-20 23:26