DALL'ARGENTINA: "DE ROSSI LASCIA IL BOCA JUNIORS, RITIRO VICINO"

BUENOS AIRES (ARGENTINA) (ITALPRESS) - Daniele De Rossi potrebbe essere alla fine della sua esperienza argentina ma soprattutto della carriera. L'ex centrocampista della Roma, fanno sapere i media argentini, ha lasciato inaspettatamente il ritiro del Boca Juniors e si profilerebbe per lui un ritorno in Italia per appendere definitivamente le scarpette al chiodo. Non e' ancora chiaro se si tratti di una decisione legata a una questione personale o alle scelte del nuovo allenatore Miguel Angel Russo. De Rossi ha un contratto che scade a giugno e, sempre secondo la stampa locale, nei colloqui con Juan Roman Riquelme (ora secondo vicepresidente e responsabile della squadra maschile, femminile e delle giovanili) l'ex capitano della Roma avrebbe parlato di problemi personali con la figlia maggiore. A spingere lontano da Buenos Aires De Rossi anche gli importanti cambi al vertice del club, con l'elezione del nuovo presidente Jorge Amor Ameal (durera' in carica fino al 2023), supportato proprio da Riquelme, e al contemporaneo addio di Nicolas Burdisso, ex compagno di squadra alla Roma di De Rossi e suo principale sponsor nella precedente gestione, quando ricopriva il ruolo di direttore sportivo. Attorno alle 19 e' prevista una conferenza stampa del presidente Ameal che potrebbe fornire delle notizie a riguardo. Arrivato lo scorso agosto agli Xeneize, De Rossi ha collezionato appena 7 presenze e un gol, quello al debutto contro l'Almagro, prima di essere frenato da una serie di problemi fisici. (ITALPRESS). tre/tvi/red 06-Gen-20 17:26