NELLA ATP CUP L'ITALIA BATTE LA NORVEGIA GRAZIE A FOGNINI-BOLELLI

PERTH (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Riscatto azzurro nella terza giornata dell'ATP Cup, la grande novita' del 2020, ovvero il nuovo evento di tennis a squadre per Nazioni. Sul campo in veloce della RAC Arena di Perth, sede degli incontri del Gruppo D, l'Italia ha battuto per 2-1 la Norvegia, restando in corsa per il passaggio alla seconda fase. Un confronto, quello con gli scandinavi (ko al debutto contro gli Usa), che si e' rivelato tutt'altro che semplice per gli azzurri, sconfitti all'esordio dalla Russia. Nel primo singolare, tra i numeri due dei rispettivi team, Stefano Travaglia, numero 84 del ranking mondiale, ha liquidato per 6-1 6-1, in appena 56 minuti di partita, Viktor Durasovic, numero 332 Atp. Nel match tra i due leader delle squadre, invece, netto successo del Next Gen Casper Ruud, numero 54 Atp, che ha sconfitto per 6-2 6-2, in poco piu' di un'ora, Fabio Fognini, numero 12 del ranking mondiale. A decidere tutto e' stato il doppio, con la coppia azzurra formata da Fognini e Simone Bolelli che si e' imposta per 6-3 7-6 (3), in un'ora e mezza esatta di partita, sul duo norvegese composto da Durasovic e Ruud. Nell'altra sfida del girone la Russia prova a blindare il primato e a staccare il pass per la seconda fase contro gli Stati Uniti. (ITALPRESS). pdm/com 05-Gen-20 10:59