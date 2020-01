IN NBA OKLAHOMA VOLA CON GALLINARI, VINCE CARTER STORICO

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Nella notte Nba gli Oklahoma City Thunder hanno conquistato la nona vittoria nelle ultime dieci gare giocate (la quinta di fila), battendo in trasferta per 121-106 i Cleveland Cavaliers (inutili i 30 punti di Collin Sexton). A trascinare i Thunder, fra gli altri, l'azzurro Danilo Gallinari, autore di 19 punti. Ko invece l'altro italiano sceso in campo, ovvero Marco Belinelli (7 punti a referto), sconfitto con i suoi San Antonio Spurs, per 127-118, dai Milwaukee Bucks, trascinati dal greco Giannis Antetokounmpo (32 punti). Solo panchina per Nicolo' Melli nella vittoria dei New Orleans Pelicans a Sacramento (sui Kings) per 117-115. Da segnalare il ko interno dei Dallas Mavericks, battuti ai supplementari dagli Charlotte Hornets per 123-120, nonostante i 39 punti di Luka Doncic, e il record di Vince Carter, 42enne, che nel successo dei suoi Atlanta Hawks sugli Indiana Pacers (116-111) ha tagliato per primo nella storia Nba il traguardo di giocatore capace di stare in scena per quattro decadi consecutive. Questi gli altri risultati della notte: Los Angeles Clippers - Memphis Grizzlies 114-140 Brooklyn Nets - Toronto Raptors 102-121 Orlando Magic - Utah Jazz 96-109 Chicago Bulls - Boston Celtics 104-111 Washington Wizards - Denver Nuggets 128-114 Golden State Warriors - Detroit Pistons 104-111 (ITALPRESS). pdm/red 05-Gen-20 11:57