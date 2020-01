'VOGLIA' DI SALDI PER DUE ITALIANI SU TRE

ROMA (ITALPRESS) - Rimane stabile la percentuale di chi fara' acquisti durante il periodo dei saldi (61,8%) e sono soprattutto le donne, tra i 35 e i 44 anni e residenti al Sud, a rappresentare l'identikit del consumatore-tipo che approfittera' degli sconti per rinnovare il proprio guardaroba. E' quanto emerge dall'indagine sugli acquisti degli italiani in occasione della stagione dei saldi invernali 2019 realizzata da Confcommercio Imprese per l'Italia in collaborazione con Format Research. Tra i prodotti piu' gettonati, capi di abbigliamento (95,9%), calzature (82%), accessori (37%) e biancheria intima (30%); i negozi di fiducia o abituali si confermano il canale di acquisto preferito (56,1%), ma continua a crescere il web a cui ricorre il 21,3% dei consumatori (+2,4% rispetto al 2019), percentuale che sale al 44% per gli acquista dei prodotti di moda. Un successo, quello del web, legato prevalentemente a motivazioni di convenienza economica; in ogni caso, evidenzia l'indagine, che si tratti di acquisti nei negozi fisici o su Internet, sono sempre piu' numerosi i consumatori che giudicano positivamente qualita' e varieta' dei prodotti e che si sentono tutelati quando acquistano in saldo. Dal lato dell'offerta, solo 1 impresa su 4 si aspetta un maggiore afflusso di clientela nel proprio punto vendita durante i saldi e risultano in leggero aumento le offerte di sconti tra il 30 e il 40% ed oltre il 50%. (ITALPRESS). col2/com 04-Gen-20 10:12