JUSTIN BIEBER TORNA CON IL NUOVO SINGOLO "YUMMY"

MILANO (ITALPRESS) - Disponibile da oggi (3 gennaio) il nuovo singolo "Yummy" di Justin Bieber che l'artista multiplatino ha annunciato alla vigilia di Natale e primo brano che anticipa il prossimo album in studio in uscita nel 2020. In uno speciale trailer annunciata anche una docu-serie e le date del tour in Nord America in partenza da Seattle il prossimo 14 maggio. YouTube Originals ha annunciato la collaborazione con Justin Bieber per la sua prima docuserie, "Justin Bieber: Seasons", in anteprima lunedi' 27 gennaio. La serie riportera' Justin Bieber su YouTube, dove tutto e' iniziato, per dare ai fan uno sguardo a tutto tondo sulla sua vita. "Justin Bieber: Seasons" e' una serie di documentari originali di 10 episodi, che racconta la realizzazione del primo album di Justin Bieber in quattro anni. (ITALPRESS). mgg/com 03-Gen-20 11:56