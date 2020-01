BRUNO BARBIERI CONDUCE LA NUOVA EDIZIONE DI "CUOCHI D'ITALIA"

ROMA (ITALPRESS) - Con nuovi ingredienti tutti da scoprire, torna su Tv8 dal 6 gennaio, dal lunedi' al venerdi', alle 19.30 la sfida Cuochi d'Italia nella nuova versione Il campionato del mondo, una produzione originale Banijay Italia. Novita' di questa edizione 2020 e' chef Bruno Barbieri alla conduzione. Confermatissima, invece, la giuria composta dagli chef Cristiano Tomei e Gennaro Esposito. Al centro della scena le migliori cucine etniche in Italia. I protagonisti della nuova edizione sono 20 cuochi professionisti internazionali, che hanno trovato in Italia la loro nuova patria e lavorano in ristoranti che propongono i patti originari della loro cultura gastronomica. Attraverso la preparazione dei piatti tipici delle loro terre, gli sfidanti racconteranno i segreti della loro cucina, storia e cultura di provenienza. In ogni puntata, due cuochi che rappresentano altrettanti Paesi, si sfideranno in una doppia manche. Le prime 10 puntate sono sfide "dirette" di andata e ritorno tra due cuochi, che si confrontano prima su un piatto tipico di un Paese e poi su quello dell'altro. Al termine della "contesa" viene incoronato il vincitore di puntata. (ITALPRESS). mgg/com 02-Gen-20 14:45