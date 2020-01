MORTO EX COMMISSIONER NBA DAVID STERN

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - E' morto all'eta' di 77 anni David Stern, storico e carismatico commissioner dell'Nba. Il 12 dicembre scorso era stato colpito da emorragia cerebrale dalla quale non si e' ripreso. Lo ha reso noto l'attuale commissioner Adam Silver attraverso una nota ufficiale. Stern e' stato alla guida del basket professionistico americano per trent'anni, dal 1984 al 2014. Ha avuto un ruolo di primo piano nell'espansione della Nba, sia negli Stati Uniti nel resto del mondo, dopo la sua elezione. Con l'ex segretario generale della Fiba Boris Stankovic e' stato anche l'artefice dell'apertura ai giocatori Nba delle competizioni internazionali, tra cui le Olimpiadi, dal 1992. L'ex avvocato e' stato sostituito dal suo ex braccio destro, Adam Silver, nel febbraio del 2014. (ITALPRESS). gm/red 01-Gen-20 22:36