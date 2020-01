AUTOSTRADE, DI MAIO "VIA ALLA REVOCA DELLE CONCESSIONI"

ROMA (ITALPRESS) - "Nel milleproproghe abbiamo inserito la norma sulle concessioni autostradali". Lo ha detto il capo politico M5s e ministro degli Esteri Luigi Di Maio nel corso di una diretta facebook. "Questo decreto - aggiunge - dice finalmente che si avvia un percorso per alcune infrastrutture che ci permette di revocare le concessioni ai Benetton". "La retorica che si perdono i posti di lavoro e' una sciocchezza - prosegue - Si perdono i profitti dei Benetton ed e' giusto, perche' non hanno fatto quanto dovuto per mantenere quel ponte". (ITALPRESS) mgg/red 01-Gen-20 17:46