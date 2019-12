--- foto d'archivio --- ROMA (ITALPRESS) - Il cadavere di un senzatetto tra i 50 e i 60 anni e' stato trovato nel parcheggio di un supermercato a Roma, in via Aspertini. Sul corpo dell'uomo, che non aveva documenti, non sono emersi segni di violenza e l'ipotesi e' pertanto che sia morto per cause naturali. Indagano i carabinieri. (ITALPRESS). col2/abr/red 30-Dic-19 16:39