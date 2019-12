Ci piace la fiera che promuove la logistica sostenibile. Non ci piacciono i fondi che fanno i furbi

Ci piace. La nuova fiera che promuove la logistica sostenibile

Nascerà a marzo 2020 a Verona, da una partnership tra Veronafiere e la società di servizi dell’Alis e sarà un successo

Vent’anni fa tanti scommettevano che il web avrebbe azzerato le fiere fisiche, e invece le fiere sono più floride di allora. Ma per andare avanti devono evolvere continuamente. È quello che ha spinto Alis e Veronafiere ad una “santa alleanza”. La società di servizi dell’Associazione logistica dell’intermodalità sostenibile, fondata e presieduta da Guido Grimaldi, e l’ente fieristico veronese hanno annunciato il lancio, per il prossimo marzo 2020, di un nuovo evento fieristico internazionale su trasporti, logistica e intermodalità sostenibile.

La fiera punta a effettuare dieci edizioni a cadenza annuale con la compartecipazione del marchio fieristico e la gestione congiunta dell’evento. La galassia del trasporto si riunirà anche alla presenza del mondo istituzionale, con la partecipazione di società di autotrasporto, di compagnie armatoriali, di compagnie ferroviarie, di terminalisti, di spedizionieri, di aziende di servizi e logistica edi interporti, coinvolgendo attivamente anche istituti tecnici superiori, università italiane ed estere. “Abbiamo trovato una piena condivisione di obiettivi con Veronafiere”, spiega Marcello di Caterina, direttore generale di Alis. “In questi anni i nostri soci hanno complessivamente investito 5 miliardi di euro con l’obiettivo di allinearsi rapidamente ai target di sostenibilità imposti dalle normative internazionali, a tutela del nostro ambiente ». Per il Direttore Generale del Gruppo Veronafiere, Giovanni Mantovani (nella foto): «La partnership con Alis Service consente di lanciare una manifestazione innovativa, che ha tutte le carte in regola per diventare evento di riferimento in Europa per i trasporti e l’intermodalità sostenibile.