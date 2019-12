CAPODANNO, A COMO SEQUESTRATA UNA TONNELLATA DI "BOTTI"

COMO (ITALPRESS) - I Finanzieri del Comando Provinciale di Como hanno sequestrato una tonnellata di fuochi d'artificio, circa 300.000 pezzi destinati ai festeggiamenti di fine anno. I Baschi Verdi hanno controllato 5 attivita' commerciali a Como, Villa Guardia, Castelmarte e Merone, gestiti da italiani e cinesi. I "botti" erano stati posti vicino a prodotti infiammabili come riscaldatori, accendini e quadri elettrici. Tra gli articoli sequestrati c'erano petardi, magnum zeus alba, mini ciccioli, bengala a pioggia, golden volcano, rambo 200, platinum, big flower, mitraglia tortuga, storm e golden fuji, tutti prodotti che, seppur a norma, "rappresentavano - scrivono i finanzieri - un vero e proprio pericolo per come erano stati stoccati e commercializzati". Due italiani e quattro cinesi dovranno rispondere di commercio abusivo di materiale esplodente e omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro. (ITALPRESS). abr/com 30-Dic-19 08:44