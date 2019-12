PONTE GENOVA, VARATO IL QUINTO IMPALCATO

GENOVA (ITALPRESS) - Con 250 metri totali di impalcato si definisce la sagoma del nuovo Ponte di Genova. E' stato infatti varato oggi il quinto impalcato che porta a 200 metri la lunghezza del viadotto a Ponente, tratto che si aggiunge ai primi 50 metri varati a Levante negli scorsi giorni. I lavori procedono a pieno ritmo, anche durante le festivita' natalizie, per la joint venture Pergenova tra Salini Impregilo e Fincantieri che sta realizzando l'opera, snodo essenziale per il collegamento di Genova con la Francia, con il porto e in generale con le aree limitrofe, e tassello primario per il ruolo di grande hub portuale e commerciale della citta'. Il quarto impalcato di Ponente, varato tra le pile 7 e 8, ha un peso di ben 609 tonnellate e due carter laterali. Questo nuovo segmento rappresenta il tratto contiguo agli impalcati centrali, lunghi 100 metri, che scavalcheranno il fiume Polcevera. Con 11 pile in completamento sulle 18 totali, proseguono contemporaneamente le lavorazioni per l'assemblaggio degli impalcati a terra, a Ponente come a Levante. (ITALPRESS). ads/com 28-Dic-19 13:19