IACHINI "LA FIORENTINA E' CASA MIA, RIPAGHERÒ STIMA E AFFETTO"

FIRENZE (ITALPRESS) - "Sono felice di essere tornato in quella che e' la mia seconda casa. Ho tanti ricordi qui, ci sono tante persone che conosco, ho un grande rapporto di stima e affetto con la citta' e i tifosi che mi hanno sempre apprezzato". Beppe Iachini e' pronto. Conferenza stampa di presentazione per il nuovo tecnico della Fiorentina, un passato da giocatore nei viola e ora chiamato a risollevare le sorti della squadra dopo l'esonero di Montella. "Ringrazio il presidente Commisso, una persona appassionata, un tifoso, un combattente: dice che ci somigliamo molto e mi auguro di poter ripagare la sua stima e la sua fiducia cosi' come la stima e la fiducia della citta' con l'entusiasmo e il lavoro, il nostro e' un legame che esiste da tantissimi anni". Fatto l'in bocca al lupo a Montella ("e' un collega col quale ho un buon rapporto"), Iachini si rimbocca gia' le maniche: "Cerchero' di creare una squadra organizzata che sappia cosa fare in campo, con mentalita', che si faccia onore su tutti i campi e vada sempre alla ricerca della vittoria. Chiedo attaccamento alla maglia e professionalita'". Ma anche pazienza: "Non ho la bacchetta magica e non getto fumo negli occhi, credo solo nel lavoro perche' la squadra possa avere l'atteggiamento giusto". (ITALPRESS). glb/red 28-Dic-19 17:26