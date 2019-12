PARIS PERFETTO SULLA STELVIO, SUA LA PRIMA DISCESA LIBERA DI BORMIO

BORMIO (SONDRIO) (ITALPRESS) - Dominik Paris torna a illuminare le scene nella discesa di Bormio, su quella Stelvio che nel 2012 tenne a battesimo il suo primo trionfo (dei diciassette) in Coppa del Mondo. Nella gara che ha aperto la tre giorni valtellinese, che recuperava la discesa annullata settimana scorsa in Val Gardena e che aveva la partenza abbassata alla Rocca, il campione della Val d'Ultimo ha dato una clamorosa dimostrazione di superiorita' nei confronti della concorrenza, dominando dalla prima all'ultima curva, per uno show che ha entusiasmato i numerosi tifosi presenti sul percorso e sulle tribune poste sul traguardo. Le sue linee sono risultate inavvicinabili da qualsiasi avversario, le sue qualita' su uno dei pendii piu' impegnativi al mondo si sono esaltate: i numeri parlano di una Stelvio addomesticata per la quinta volta, addirittura la terza nelle ultime tre gare disputate in ordine cronologico. Lo svizzero Beat Fuez, che era alla vigilia il piu' accreditato avversario per la vittoria insieme a Paris, e' riuscito solamente a limitare i danni, classificandosi al secondo posto con un ritardo di 39 centesimi, mentre l'austriaco Matthias Mayer ha completato il podio a 42 centesimi con il terzo posto. Gli altri azzurri hanno lottato, senza tuttavia riuscire a strappare piazzamenti importanti, eccezion fatta per Mattia Casse. Il piemontese prosegue il suo percorso di crescita, stavolta con un diciottesimo posto a 2"19. Emanuele Buzzi e' finito 29esimo a 3", fuori dalla zona punti Peter Fill (alla presenza numero 350 in carriera e festeggiato al traguardo da tutta la famiglia), 31esimo a 3"10, Matteo Marsaglia, 37esimo a 3"46, Guglielmo Bosca, 40esimo a 3"57, Davide Cazzaniga, 56esimo a 5"92, e Henri Battilani, 58esimo a 7"37. La classifica generale aggiornata vede Henrik Kristoffersen al comando con 379 punti, seguito da Paris con 349 e Aleksander Kilde con 344. Domani, sabato 28 dicembre, si replica, stavolta dalla partenza originale. (ITALPRESS). mc/com 27-Dic-19 13:47