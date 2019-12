OKLAHOMA CITY E SAN ANTONIO AL TAPPETO NELLA NOTTE DELL'NBA

ROMA (ITALPRESS) - Privo dell'infortunato Danilo Gallinari, Oklahoma City finisce al tappeto sul parquet di casa nella notte italiana della regular-season dell'Nba. I Thunder si arrendono per 110-97 di fronte ai Memphis Grizzlies, trascinati dai 21 punti di Jonas Valanciunas, 23 di Chris Paul tra i padroni di casa. I Dallas Mavericks riabbracciano Luka Doncic (24 punti) dopo dodici giorni di assenza e battono i San Antonio Spurs per 102-98; tra gli ospiti, 21 punti di DeMar DeRozan e solo 2, con 3 rimbalzi e 1 assist, per l'azzurro Marco Belinelli, impiegato per 16 minuti. Gli altri risultati: Detroit Pistons-Washington Wizards 132-102; Brooklyn Nets-New York Knicks 82-94; Sacramento Kings-Minnesota Timberwolves 104-105 d1ts; Utah Jazz-Portland Trail Blazers 121-115. (ITALPRESS). mc/red 27-Dic-19 08:48