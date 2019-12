IN NBA I CLIPPERS VINCONO IL DERBY CONTRO I LAKERS

ROMA (ITALPRESS) - Come sempre, il basket Nba non si e' fermato nemmeno a Natale. Sono andate in scena questa notte due gare molto attese. A Los Angeles i Clippers hanno vinto in rimonta il derby contro i Lakers (111-106) grazie ai 35 punti messi a tabellino da Kawhi Leonard. Per LeBron James, invece, "soli" 23 punti. Cosi' e' maturato il quarto ko di fila per il team gialloviola. Successo esterno anche per i New Orleans Pelicans, che hanno superato per 112-100 i Denver Nuggets. E' rimasto seduto in panchina per tutto il match Nicolo' Melli. A trascinare i suoi compagni in campo ci ha pensato Brandon Ingram, autore di 31 punti. Nelle tre sfide giocate il 25 invece i Boston Celtics hanno vinto contro i Toronto Raptors per 118-102, grazie a un ottimo Jaylen Brown (30 punti); a ruota i Golden State Warriors hanno steso gli Houston Rockets per 116-104, con i 30 punti di Russell Westbrook e i 24 del "solito" James Harden; infine i Philadelphia 76ers hanno battuto i Milwaukee Bucks per 121-109, con 31 punti del camerunese Joel Embiid. (ITALPRESS). pdm/red 26-Dic-19 11:51