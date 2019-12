Firmato protocollo d'intesa tra Eni e Gruppo San Donato

E’ stato firmato, alla presenza di Paolo Rotelli Vicepresidente del Gruppo Ospedaliero San Donato e di Claudio Granata Chief Services & Stakeholder Relations Officer Eni il Protocollo d’intesa tra Eni e il Gruppo Ospedaliero San Donato per la collaborazione tecnica e scientifica nell’ambito delle attività di formazione, prevenzione, promozione e tutela della salute nell’ambiente di lavoro. Lo riporta Adnkronos.

Tali iniziative, si legge in una nota dell'Eni, verranno realizzate attraverso un approccio multidimensionale, di gestione e supervisione che prevede l’accesso dedicato delle persone Eni alle prestazioni sanitarie, la collaborazione della compagnia con ulteriori eccellenze nazionali ed internazionali appartenenti alla rete dei partner scientifici del Gruppo San Donato, il supporto fornito a Eni nella gestione delle emergenze mediche e multicasualities, lo sviluppo congiunto di studi epidemiologici e di protocolli sanitari diagnostici volti a favorire l’identificazione precoce di patologie; nonché la formazione di personale specializzato italiano ed internazionale.

In particolare, - si legge nel lancio di AdnKronos - l’impegno di Eni e del Gruppo Ospedaliero San Donato nella formazione specialistica del personale medico e sanitario sarà orientato verso i nuovi scenari energetici che la compagnia affronterà nei prossimi anni. Inoltre, la collaborazione tra Eni e Gruppo Ospedaliero di San Donato assicurerà la realizzazione di campagne pubblicitarie, materiale divulgativo e informativo, in Italia e all’estero, con lo scopo di diffondere la cultura della promozione, garantendone la valorizzazione e la messa a fattor comune delle best practice e delle competenze sviluppate nei relativi ambiti istituzionali.

L’intesa tra Eni e Gruppo Ospedaliero di San Donato rappresenta il costante impegno, da parte della compagnia, nel processo di continuo miglioramento delle attività di razionalizzazione e aggiornamento del proprio network scientifico-istituzionale di riferimento per offrire prestazioni e servizi sempre più di qualità ed eccellenza.

Eni da sempre riconosce l’importanza delle attività di promozione e prevenzione della salute sul posto di lavoro come ambiente ideale per promuovere e sostenere i cambiamenti verso stili di vita salutari, contribuendo al miglioramento dello stato di salute dei dipendenti e delle loro famiglie, promuovendo eque opportunità di accesso a servizi adeguati ed appropriati.