ED SHEERAN E GHALI INSIEME IN UNA VERSIONE INEDITA DI "ANTISOCIAL"

ROMA (ITALPRESS) - Esce oggi (23 dicembre), qualche giorno prima di Natale, la sorpresa di Ed Sheeran e Ghali per i fan italiani: una versione inedita del brano "Antisocial", contenuto dell'album N.6 Collaboration Project e realizzato con Travis Scott. Ed Sheeran e Ghali si sono conosciuti lo scorso luglio in occasione del concerto di Ed a Sansiro e c'e' stata subito un'ottima intesa tra i due artisti. "Antisocial" e' stata l'occasione per unire i due talenti in unico brano raccontando, a loro modo, cosa significa essere "antisocial", in mondo estremamente "social". (ITALPRESS). mgg/com 23-Dic-19 09:57