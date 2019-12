CONGRESSO LEGA, SALVINI "NON E' UN FUNERALE MA UN BATTESIMO"

MILANO (ITALPRESS) - "Questo non e' un funerale, e' l'inizio di un bellissimo percorso, e' il battesimo di un movimento che ha l'ambizione di rilanciare l'Italia nel mondo, quindi di non occuparsi piu' solo di una parte del Paese". Lo ha detto, a Milano, il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine del Congresso Federale del partito che cambiera' lo Statuto del Carroccio. "Quando ho iniziato questo percorso sei anni fa con la Lega al 6% non avrei mai immaginato di avere l'onore e la fortuna di rappresentare il primo partito di questo Paese e la speranza per milioni di italiani - ha aggiunto -. Qualcuno questa speranza la vuole fermare anche attraverso l'iniziativa giudiziaria, ma non ci riuscira'. Quando un popolo e' in cammino, quando un popolo si muove verso la liberta' non ci sono manette che tengano". (ITALPRESS). trl/vbo/r 21-Dic-19 11:18