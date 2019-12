Il viaggio di lusso si prepara al "post lusso" del prossimo decennio

Il turismo di alta categoria si è dato appuntamento a Cannes i primi di dicembre, in quegli stessi spazi che a maggio ospitano il Festival del Cinema per l’assegnazione della Palma d’Oro ma dove, stavolta, gli attori protagonisti sono stati gli hotel da cinque stelle in su, aziende specializzate in servizi ed esperienze uniche, buyer da tutto il mondo alla ricerca di esclusività.

Per quattro giorni interlocutori interessati hanno dialogato insieme, in padiglioni allestiti scenograficamente e attorno a tavoli di meeting per un efficace B to B, colazioni di lavoro, pause pranzo e tea appointments proficui e tanto altro che, in gergo economico, significano contatti importanti, scambi in tempo reale, trattative siglate, business concreto, affari e giro d’affari, insomma.

Nell’acronimo ILTM - International Luxury Travel Market - è contenuta la parola lusso, termine oramai ampiamente utilizzato e perciò ora declinato soprattutto in qualità; perché il vero lusso sta sempre più diventando il tempo libero e liberato da impegni, il tempo che viene dedicato a se stessi e ai propri piaceri, siano essi relax o crescita personale. E cos’altro più di un viaggio, una destinazione, un resort con tutti i comfort, una location da sogno è in grado di esaudire tutto questo?

ILTM Cannes è stata l’occasione per fare il punto: il turismo di lusso si va allineando alla tendenza, divenuta globale, della sostenibilità. È sempre più uno spostarsi consapevole quello del viaggiatore di oggi e proprio questo concetto è stato sottolineato dagli organizzatori di ILTM, fiera che attira centripetamente a Cannes ogni inverno player da tutto il globo ma si propone, in risposta centrifuga, ad altrettanti palcoscenici internazionali quali Africa, Arabia, America Latina, Asia del Pacifico, Nord America e Cina.

Uno degli slogan che campeggiava sulla gigantesca insegna che affacciava sulla Croiesette era “Icon hare made here”, le icone sono fatte qui. Ma è stato soprattutto il claim della serata di apertura a centrare il focus, che abbiamo chiesto di illustrare, con due domande, ad Allison Gilmore direttore ILTM Portfolio, presente con un suo discorso all’opening.



“Vivere appieno, viaggiare coscienzioso” questo il claim di ILTM Cannes. Come si può sostanziare, secondo lei, all’atto pratico, questo invito e augurio sia per il viaggiatore ospite che per la struttura ospitante?

Molto semplicemente, il viaggio consapevole è un modo di viaggiare che bilancia la realizzazione personale con i diritti umani e l'ambiente ed è a sostegno delle comunità. L'edizione 2019 di ILTM ha esplorato la vasta portata dei viaggi di lusso del ventunesimo secolo, che guarda molto avanti. Oggi, un gruppo potente e influente di consumatori ultra HNW e HNW smette di identificarsi come "viaggiatori di lusso", preferendo considerare il viaggio una porta di accesso a esperienze come filantropia, conservazione, benessere, attività culturali e intellettuali, sport, conservazione e altro ancora. Il viaggio come mezzo, ma non fine a se stesso: gli individui delle categorie di reddito più elevato non sentono più la necessità di passare necessariamente al lusso, con l'aumento della ricchezza. Le categorie di viaggio stanno convergendo e consulenti di viaggio e tour operator si trovano al centro di un vasto e nuovo ecosistema. Quindi, come rispondiamo? Cosa dobbiamo sapere per superare questa trasformazione e come dovremmo creare "lusso" per la generazione "post-lusso"? Sono interrogativi che devono trovarci pronti.



Lo slogan del viaggiare consapevole sarà adottato anche in altri ILTM prossimi che organizzerete nel mondo?

I viaggiatori individuali hanno bisogno di cambiamenti, si evolvono, ma sicuramente le priorità del mondo fanno ora parte del nostro DNA e il viaggio cosciente rimarrà sicuramente, in una forma o nell'altra, nel nuovo decennio. La ricerca presentata anche da Barton in collaborazione con Wealth-X sull'ecosistema globale dei viaggi di lusso all'ILTM di Cannes ha dimostrato che è composta da una mix complesso: enogastronomia di livello, attività culturali, benessere, eventi sportivi, arti dello spettacolo e attività all'aperto. L '"economia dell'esperienza" nei viaggi vale circa 1,54 miliardi di dollari all'anno. Questa clientela altospendente è sempre più consapevole, quando si tratta di viaggiare, e influenzata dalla conoscenza dell'impatto che esercitano i loro viaggi sull'ambiente, l’ecosistema e le comunità locali, scelgono i luoghi in cui soggiornare consci del forte impegno necessario per la sostenibilità e per minimizzare l'impatto del loro arrivo e presenza.

Mary Gostelow ha invece l'onore di essere ambasciatore di ILTM, ed è al contempo una delle più rispettate commentatrici globali sull'ospitalità di lusso. I suoi numerosi media includono il www.luxury-te.com, appena lanciato. A lei abbiamo chiesto come è possibile muovere l’industria dell’ospitalità e del turismo di alto livello verso la direzione della sostenibilità senza che venga meno il concetto di lusso stesso.

“Il settore dell'ospitalità di lusso di fascia alta – risponde Mary Gostelow - a volte inconsciamente, investe nel turismo sostenibile. Mentre il riutilizzo delle lenzuola e il non utilizzo della plastica sono dati per scontati, c'è una crescente dedizione al tempo del personale, pagato dai datori di lavoro, per gli individui per pulire le spiagge (come a Taj Fisherman's Cove a Chennai, India) e fare volontariato in scuole e villaggi locali. In vista della ritardata riapertura di Mandarin Oriental London Hyde Park, tutto il personale era tenuto a pieno stipendio e, guidato dal loro General Manager, lavoravano quotidianamente in una varietà di progetti di beneficenza in città. Stiamo anche iniziando a vedere più hotel, specialmente nell'Africa meridionale e nel sud-est asiatico, che includono i loro ospiti in azioni di volontariato. A Babylonstoren, per esempio, vicino a Città del Capo, in Sudafrica, i clienti dell'hotel possono lavorare nei giardini e nei vigneti con gli abitanti dei villaggi locali. Questi sono esempi di azioni concrete."