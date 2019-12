ASSESSORE REGIONALE PIEMONTESE ARRESTATO PER VOTO DI SCAMBIO

TORINO (ITALPRESS) - La Guardia di finanza di Torino ha eseguito 8 ordinanze di custodia cautelare in carcere, su richiesta della locale Dda, nonche' sequestri di beni sul territorio nazionale, nei confronti di persone ritenute legate alla 'ndrangheta, radicate nel territorio di Carmagnola e operanti a Torino. Tra gli arrestati dell'operazione "Fenice" c'e' anche Roberto Rosso, attuale assessore regionale ai Rapporti con il Consiglio regionale, Delegificazione e semplificazione dei percorsi amministrativi, con l'accusa di voto di scambio politico-mafioso. "Roberto Rosso ha aderito a Fratelli d'Italia da poco piu' di un anno, chiedendo di essere candidato nelle nostre liste. Come facciamo con tutti i nostri candidati, abbiamo verificato con gli strumenti che un partito ha a disposizione se avesse problemi con la giustizia - commenta in una nota la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni -. Non e' emerso nulla e abbiamo deciso di sottoporre anche il suo nome al giudizio degli elettori piemontesi. E' stato il piu' votato nelle nostre liste, e per questo e' diventato assessore regionale. Apprendiamo che stamattina e' stato arrestato con l'accusa piu' infamante di tutte: voto di scambio politico-mafioso. Mi viene il voltastomaco". "Da sempre, noi di Fratelli d'Italia siamo rigidissimi nella selezione e nelle candidature e facciamo tutto quello che e' nelle nostre possibilita' per proporre agli italiani persone senza macchia - prosegue -. Ma come ci si difende da chi bussa alla tua porta, dice di voler combattere con te e sembra avere un curriculum specchiato, ma poi viene accusato di reati cosi' infami? Mi auguro dal profondo del cuore che Roberto Rosso dimostri la sua innocenza, che non siano vere le accuse che gli vengono mosse". "Ma annuncio fin da ora che Fratelli d'Italia si costituira' parte civile nell'eventuale processo a suo carico, perche' in questa vicenda ci consideriamo le prime vittime. Ovviamente, fin quando questa vicenda non sara' chiarita, Rosso e' da considerarsi ufficialmente fuori da FdI", conclude Meloni. (ITALPRESS). sat/red 20-Dic-19 10:12